Людмила Киченок покидает Уимблдон в паре

Украинка Людмила Киченок в паре с латышкой украинского происхождения Еленой Остапенко уступили в третьем круге Уимблдона. Их соперницами были британки Харриет Дарт и Хизер Уотсон.

Что интересно, эти пары встречались на недавнем турнире в Истборне. Тогда после поражения в первой партии общую победу праздновали украинка и латвийка.

Сейчас напряженная борьба продолжалась на протяжении всего матча. Первую партию проиграли в одиннадцатом гейме, когда Киченок и Остапенко не удержали свою подачу. В следующем гейме можно было сразу обратный брейк, но реализовать два брейк-поинта не получилось. Во втором сете украино-латвийская пара на подаче британок шесть раз добиралась до сет-болов, реализовав последний из них. Похожая история произошла и с матч-болами, ведь выйти на них снова удалось на подаче соперниц. Для того чтобы завершить игру, их понадобилось три. Решающий удар Остапенко вместе с неудачной обработкой от Уотсон выводят украино-латвийский дуэт в четвертьфинал.

В следующем раунде Людмила и Елена сыграют с японкой Сюко Аоямой и тайванькой Хао-Чин Чань.

Напомним, что Людмила Киченок не единственная украинка, которая продолжает борьбу во взрослом разряде Уимблдона. Сегодня свой поединок в паре проведет ее сестра, Надежда.

WTA. Уимблдон. Пары. Третий раунд

Гарриет Дарт (Великобритания) / Хизер Уотсон (Великобритания) - Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) 7:5, 4:6, 2:6