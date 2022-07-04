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Виталий Сачко вышел в основную сетку турнира в Зальцбурге

Теннис
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Украинец не испытал проблем

Виталий Сачко вышел в основную сетку турнира в Зальцбурге

Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко одержал победу и вышел в основную сетку турнира серии Challenger в Зальцбурге. В двухсетовом матче он обыграл Мариуша Копила.

Виталий Сачко - Мариуш Копил 6:4, 6:4

Матч продолжался 1 час и 25 минут. За это время украинец выполнил 3 эйса и реализовал 3 брейк-поинта из пяти. Представитель Румынии 4 раза подал навылет, дважды ошибся при подаче и сделал 1 брейк.

Напомним, что на старте квалификации Сачко победил Джонатана Мридхи.

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В статье: Виталий Сачко
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