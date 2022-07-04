Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серена Уильямс опубликовала фото с мужем
Теннисистка не часто публикует совместные фото
Фото: AFP/Автор - неизвестен
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях.
На одном из снимков 40-летняя Уильямс изображена вместе со своим мужем, американским предпринимателем Алексисом Оганяном.
Напомним, на Уимблдоне 2022 года Серена Уильямс не смогла преодолеть барьер первого раунда.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Как вертолеты Ми-8 воздушных сил ВСУ нанесли удар по российским оккупантам
- Глава ГУР МО Украины – о сроках контрнаступления ВСУ, окончании войны с рф и позиции Китая
- Полыхает. На оккупированном Донбассе раздались взрывы на большом складе боеприпасов россиян
- Ига Швёнтек проиграла впервые за 38 матчей. Её обыграли в третьем круге Уимблдона
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
- Эрлинг Холанд сыграл в футбол с подростками на пляже во время отдыха. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти