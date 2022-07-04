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Серена Уильямс опубликовала фото с мужем

Теннис
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Теннисистка не часто публикует совместные фото

Серена Уильямс опубликовала фото с мужем

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях.

На одном из снимков 40-летняя Уильямс изображена вместе со своим мужем, американским предпринимателем Алексисом Оганяном.

Напомним, на Уимблдоне 2022 года Серена Уильямс не смогла преодолеть барьер первого раунда.Серена Уильямс опубликовала фото с мужем - изображение 1

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В статье: Серена Уильямс
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