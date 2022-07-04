Серена Уильямс опубликовала фото с мужем

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях.

На одном из снимков 40-летняя Уильямс изображена вместе со своим мужем, американским предпринимателем Алексисом Оганяном.

Напомним, на Уимблдоне 2022 года Серена Уильямс не смогла преодолеть барьер первого раунда.