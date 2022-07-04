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Новак Джокович обратился к организаторам Уимблдона

Теннис
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Он хочет, чтобы матчи начинались раньше

Новак Джокович обратился к организаторам Уимблдона

Фото: Tennis World

Новина українською

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович попросил организаторов Уимблдона ставить матчи на центральном корте на более раннее время. По его словам, это нужно сделать с той целью, чтобы встречи не заканчивались слишком поздно.

"Я не вижу причин, по которым не может быть более раннего начала матчей, особенно сейчас, когда мы даём интервью на корте, чего не было несколько лет назад. Считаю, большинство игроков согласятся с тем, что мы все хотели бы переноса начала матчей на Центральном корте на более раннее время.

Если твой матч поставили последним на Центральном корте, то он закончится под крышей, а это меняет условия, стиль игры, то, как ты движешься по корту. В большинстве случаев у тебя действительно получается турнир под крышей, если твой матч ставят последним на Центральном или на первом корте", — приводит слова Джоковича Evening Standard.

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В статье: Новак Джокович
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