  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович вошел в топ-4 по продолжительности победной серии на траве
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович вошел в топ-4 по продолжительности победной серии на траве

Теннис
(1 голосов)

Серб близок к тройке

Новак Джокович вошел в топ-4 по продолжительности победной серии на траве

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Победа над представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном стала для серба Новака Джоковича 25-й кряду на траве.

Особенность достижения Новака в том, что все его победы на траве были на Уимблдоне. На Уимблдоне 2018, 2019 и 2022 годов у серба по семь побед, на Уимблдоне-2022 у Джоковича пока что четыре победы. Обновить свой рекорд Джокович может уже в четвертьфинале с итальянцем Янником Синнером.

Абсолютный рекорд по победной серии на траве принадлежит шведу Бьорну Боргу (41 победа), за ним идёт швейцарец Роджер Федерер (40 побед), и ближайшей целью Новака является американец Пит Сампрас (31 победа).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде