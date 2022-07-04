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Украинская теннисистка Анастасия Лопата покидает юниорский Уимблдон

Теннис
(1 голосов)

Украинка потерпела поражение

Украинская теннисистка Анастасия Лопата покидает юниорский Уимблдон

Фото: btu.org.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Анастасия Лопата уступила Лив Ховд во втором круге юниорского Уимблдона.

Второй круг
Анастасия Лопата (Украина) - Лив Ховд (США, 1) 1:6, 0:6

Матч продолжался 56 минут. За это время Лопата не смогла подать навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала два брейк-поинта.

Стоит отметить, что для украинки это дебютное выступление в основной сетке турнира. Теперь 17-летней Анастасие предстоит сыграть с Айшегюль Мерт.

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В статье: Анастасия Лопата
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