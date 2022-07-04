Украинская теннисистка Анастасия Лопата покидает юниорский Уимблдон

Украинская теннисистка Анастасия Лопата уступила Лив Ховд во втором круге юниорского Уимблдона.

Второй круг

Анастасия Лопата (Украина) - Лив Ховд (США, 1) 1:6, 0:6

Матч продолжался 56 минут. За это время Лопата не смогла подать навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала два брейк-поинта.

Стоит отметить, что для украинки это дебютное выступление в основной сетке турнира. Теперь 17-летней Анастасие предстоит сыграть с Айшегюль Мерт.