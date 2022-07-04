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Симона Халеп не испытала проблем в четвертьфинальном матче Уимблдона

Теннис
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Румынская теннисистка отдала лишь три гейма сопернице

Симона Халеп не испытала проблем в четвертьфинальном матче Уимблдона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп уверенно вышла в четвертьфинал на Уимблдоне-2022.

В матче четвёртого круга Халеп, занимающая 18-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла представительницу Испании четвёртую ракетку мира Паулу Бадосу.

Симона Халеп - Паулу Бадоса 6:1, 6:2

Встреча продлилась 1 час 2 минуты. Халеп три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Бадосы один эйс, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде Халеп сразится с победительницей пары Аманда Анисимова (США) — Армони Тан (Франция).

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В статье: Симона Халеп
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