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Илья Марченко покидает турнир в Порту
Украинец боролся до последнего
фото - btu.org.ua
Украинский теннисист Илья Марченко в первом раунде хардового челленджера в Порту не смог обыграть Каичи Учиду.
Матч получился очень напряженным и увлекательным. Судьба обоих сетов решалась на тай-брейке.
1-й раунд
Каичи Учида (Япония) – Илья Марченко (Украина) – 7:6 (3), 7:6 (3)
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