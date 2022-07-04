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Илья Марченко покидает турнир в Порту

Теннис
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Украинец боролся до последнего

Илья Марченко покидает турнир в Порту

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко в первом раунде хардового челленджера в Порту не смог обыграть Каичи Учиду.

Матч получился очень напряженным и увлекательным. Судьба обоих сетов решалась на тай-брейке.

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1-й раунд

Каичи Учида (Япония) – Илья Марченко (Украина) – 7:6 (3), 7:6 (3)

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В статье: Илья Марченко
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