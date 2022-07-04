Ник Кирьос добыл волевую победу и вышел в четвертьфинал Уимблдона

40-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос пробился в четвертьфинал Уимблдона-2022. Таким образом, Ник повторил свой лучший результат на данном турнире, датированный 2014 годом.

В матче четвёртого круга Кирьос обыграл американца Брэндона Накашиму.

Ник Кирьос - Брэндон Накашиму 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2

Встреча продлилась 3 часа 11 минут. Кирьос 35 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

На счету Накашимы 10 эйсов, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Ника станет представитель Чили Кристьян Гарин.