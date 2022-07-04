Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ник Кирьос добыл волевую победу и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Австралиец провел тяжелый матч
40-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос пробился в четвертьфинал Уимблдона-2022. Таким образом, Ник повторил свой лучший результат на данном турнире, датированный 2014 годом.
В матче четвёртого круга Кирьос обыграл американца Брэндона Накашиму.
Ник Кирьос - Брэндон Накашиму 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2
Встреча продлилась 3 часа 11 минут. Кирьос 35 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.
На счету Накашимы 10 эйсов, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующим соперником Ника станет представитель Чили Кристьян Гарин.
Популярное сейчас
- Старый знакомый. Источник назвал имя нового тренера Металлиста
- "Я уже все, скорее всего". Хачериди раздумывает о завершении карьеры
- Советник главы МВД – об угрозе вторжения армии Беларуси в Украину в ближайшие дни
- Сегодня Цуренко сыграет матч третьего круга Уимблдона
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО