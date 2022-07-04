Надаль провел 350 матчей на турнирах серии Большого шлема

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль проводит матч 1/8 финала Уимблдона-2022 с Ботиком ван де Зандсхулпом. Эта встреча стала для испанца 350-й в карьере на турнирах "Большого шлема".

Среди мужчин больше матчей провели только Новак Джокович и Роджер Федерер. У серба 378 игр, у швейцарца – 429. Остальные теннисисты провели менее трёхсот игр.

Напомним, за 349 матчей Надаль одержал 308 побед.