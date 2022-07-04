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Надаль провел 350 матчей на турнирах серии Большого шлема

Теннис
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Испанец приближается к Джоковичу и Федереру

Надаль провел 350 матчей на турнирах серии Большого шлема

Фото: NU.nl

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль проводит матч 1/8 финала Уимблдона-2022 с Ботиком ван де Зандсхулпом. Эта встреча стала для испанца 350-й в карьере на турнирах "Большого шлема".

Среди мужчин больше матчей провели только Новак Джокович и Роджер Федерер. У серба 378 игр, у швейцарца – 429. Остальные теннисисты провели менее трёхсот игр.

Напомним, за 349 матчей Надаль одержал 308 побед.

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В статье: Рафаэль Надаль
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