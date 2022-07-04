Рафаэль Надаль сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022.

В матче четвёртого круга Надаль (2) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа.

Рафаэль Надаль - Ботик ван де Зандсхулп 6:4, 6:2, 7:6 (8:6)

За путёвку в полуфинал 36-летний Надаль сразится с американцем Тейлором Фритцем (11), который является единственным игроком в сетке, на данный момент не проигравшим ни одного сета.