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Виталий Сачко уступает на старте челленджера в Зальцбурге
Теннисист не смог составить конкуренцию сопернику
В австрийском Зальцбурге проходит челленджер Salzburg Open. Украинец Виталий Сачко уступил французу Артуру Риндеркнешу на старте соревнований.
Виталий Сачко - АртурРиндеркнеш 3:6, 1:6
Матч продолжался 1 час и 17 минут. За это время Сачко выполнил один эйс, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из трех брейк-пойнтов.
Следующим соперником Артура Риндеркнеша станет победитель пары Жиль Симон – Лукас Ноймайер.
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