Виталий Сачко уступает на старте челленджера в Зальцбурге

В австрийском Зальцбурге проходит челленджер Salzburg Open. Украинец Виталий Сачко уступил французу Артуру Риндеркнешу на старте соревнований.

Виталий Сачко - АртурРиндеркнеш 3:6, 1:6

Матч продолжался 1 час и 17 минут. За это время Сачко выполнил один эйс, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из трех брейк-пойнтов.

Следующим соперником Артура Риндеркнеша станет победитель пары Жиль Симон – Лукас Ноймайер.