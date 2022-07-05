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Виталий Сачко уступает на старте челленджера в Зальцбурге

Теннис
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Теннисист не смог составить конкуренцию сопернику

Виталий Сачко уступает на старте челленджера в Зальцбурге

Новина українською

В австрийском Зальцбурге проходит челленджер Salzburg Open. Украинец Виталий Сачко уступил французу Артуру Риндеркнешу на старте соревнований.

Виталий Сачко - АртурРиндеркнеш 3:6, 1:6

Матч продолжался 1 час и 17 минут. За это время Сачко выполнил один эйс, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из трех брейк-пойнтов.

Следующим соперником Артура Риндеркнеша станет победитель пары Жиль Симон – Лукас Ноймайер.

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В статье: Виталий Сачко
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