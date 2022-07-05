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Бостад. Катарина Завацкая пробилась во второй круг соревнований

Теннис
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Украинка уверенно одолела соперницу и не испытала проблем

Бостад. Катарина Завацкая пробилась во второй круг соревнований

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая на старте турнира в Бостаде одержала победу на грунтовом турнире WTA 125. Напомним, что соревнования проходят в Швеции.

В первом круге Завацкая переиграла Франческу Ди Лоренцо из США.

Бостод. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Франческа Ди Лоренцо (США) – 6:4, 6:2

Следующей соперницей украинки станет шестая сеяная американка Лорен Дэвис.

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В статье: Катарина Завацкая
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