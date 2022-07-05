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Ника Кирьоса обвиняют в избиении своей бывшей девушки
Теннисист предстанет перед судом 2 августа
Австралийскому теннисисту Нику Кирьосу, который занимает 40-е место в рейтинге ATP, предъявили обвинение в нападении на свою бывшую девушку. Об этом пишет Sky News, ссылаясь на австралийскую газету The Canberra Times.
Сообщается, что речь идёт об инциденте, который имел место в декабре 2021 года. Тогда Кирьос избил свою бывшую девушку Кьяру Пассари. Ник должен предстать перед судом 2 августа.
В настоящее время 27-летний Ник Кирьос находится в Лондоне (Великобритания).
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