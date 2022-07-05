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Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в полуфинал парного разряда Уимблдона

Теннис
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Украинка проводит хорошие матчи

Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в полуфинал парного разряда Уимблдона

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышли в полуфинал Уимблдона.

Уимблдон. Четвертьфинал
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 4) - Сюко Аояма/Чжань Хаоцин (Япония/Китайский Тайбэй, 8) 4:6, 6:1, 7:5

Первый сет украино-латвийский дуэт проиграл, но после небольшой паузы смог сравнять счет по партиям. В третьем сете Киченок и Остапенко проигрывали 1:4, а затем сократили разрыв и совершили камбек.

В полуфинальном матче Людмила Киченок и Елена Остапенко Остапенко сыграют против вторых сеяных чешек Катержины Синяковой и Барборы Крейчиковой.

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В статье: Людмила Киченок
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