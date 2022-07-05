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Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона

Теннис
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Серб провел тяжелый матч

Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче первый сеяный Джокович одержал волевую победу над десятой ракеткой соревнований итальянцем Янником Синнером.

Новак Джокович - Янник Синнер 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2

Встреча продолжалась 3 часа 35 минут.

Джокович восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть из 15 брейк-пойнтов. Синнер подал восемь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта.

За выход в финал Уимблдона Джокович сыграет с победителем четвертьфинала между бельгийцем Давидом Гоффеном и девятым сеяным, британцем Кэмероном Норри.

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В статье: Новак Джокович
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