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Стал известен соперник Джоковича в полуфинале Уимблдона

Теннис
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Им станет британский теннисист

Стал известен соперник Джоковича в полуфинале Уимблдона

Фото: AELTC / Автор - Edward Whitaker

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Британский теннисист Кэмерон Норри вышел в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче девятый сеяный Норри одержал победу над представителем Бельгии Давидом Гоффеном со счётом 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 28 минут.

Норри трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. Гоффен подал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов.

За выход в финал Уимблдона Норри сыграет с первым сеяным, третьей ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

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В статье: Кэмерон Нори
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