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Катарина Завацкая покидает турнир в Бостаде во втором круге

Теннис
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Теперь украинка будет готовиться к следующему турниру

Катарина Завацкая покидает турнир в Бостаде во втором круге

Фото: twitter

Новина українською

Катарина Завацкая покидает турнир WTA 125 в Швеции. Соперницей украинки стала Лорен Дэвис.

Бостад, Швеция. Второй круг

Катарина Завацкая - Лорен Дэвис 4:6, 1:6

Теннисистки провели на корте полтора часа. За это время украинка реализовала половину из четырёх заработанных брейк-поинтов и проиграла шесть геймов на своей подаче. При одной подаче навылет Завацкая допустила четыре двойные ошибки.

Следующей соперницей Лорен Дэвис станет Ребекка Петерсон.

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В статье: Катарина Завацкая
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