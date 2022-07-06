Катарина Завацкая покидает турнир в Бостаде во втором круге

Катарина Завацкая покидает турнир WTA 125 в Швеции. Соперницей украинки стала Лорен Дэвис.

Бостад, Швеция. Второй круг

Катарина Завацкая - Лорен Дэвис 4:6, 1:6

Теннисистки провели на корте полтора часа. За это время украинка реализовала половину из четырёх заработанных брейк-поинтов и проиграла шесть геймов на своей подаче. При одной подаче навылет Завацкая допустила четыре двойные ошибки.

Следующей соперницей Лорен Дэвис станет Ребекка Петерсон.