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Симона Халеп вішла в полуфинал Уимблдона

Теннис
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Румынская теннисистка не испытала проблем

Симона Халеп вішла в полуфинал Уимблдона

Новина українською

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в полуфинал Уимблдона-2022, уверенно обыграв американку Аманду Анисимову.

Уимблдон-2022. WTA

Симона Халеп - Аманда Анисимова 6:2, 6:4

Поединок длился 1 час 3 минуты. На счету Анисимовой ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти возможных. Халеп, в свою очередь, трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

В полуфинале румынка встретится с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

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В статье: Симона Халеп
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