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Симона Халеп сумела продлить победную серию на Уимблдоне до 12 матчей
На первом месте по этому показателю Серена Уильямс
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Победительница Уимблдона-2019 румынка Симона Халеп стала первой теннисисткой после Серены Уильямс, которой удалось выиграть на Уимблдоне не менее 12 матчей подряд.
Достижение Серены было установлено в период с 2015 по 2018 год, когда американка выиграла 20 матчей.
Беспроигрышная серия Халеп началась в 2019 году и продолжилась в 2022-м. В 2020 году Уимблдон был отменён из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м Симона вынуждена была сняться с турнира из-за травмы икроножной мышцы.
Возвращение румынки на корт Уимблдона стало звёздным: она не проиграла ни сета в пяти матчах и отдала всего лишь 28 геймов в 10 сетах.
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