Ник Кирьос впервые за свою карьеру вышел в полуфинал Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче Кирьос нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину.

Ник Кирьос - Кристьян Гарин 6:4, 6:3, 7:6 (7:5)

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Кирьос 17 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Гарин подал два эйса, пять раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Кирьос впервые вышел в полуфинал турнира "Большого шлема". За выход в финал Кирьос сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и американцем Тейлором Фритцем.