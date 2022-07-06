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Ник Кирьос впервые за свою карьеру вышел в полуфинал Уимблдона

Теннис
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Ник Кирьос впервые за свою карьеру вышел в полуфинал Уимблдона

Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче Кирьос нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину.

Ник Кирьос - Кристьян Гарин 6:4, 6:3, 7:6 (7:5)

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Кирьос 17 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Гарин подал два эйса, пять раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Кирьос впервые вышел в полуфинал турнира "Большого шлема". За выход в финал Кирьос сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и американцем Тейлором Фритцем.

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В статье: Ник Кирьос
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