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Ник Кирьос стал теннисистом с самым низким рейтингом в полуфинале Уимблдона
Эта победа стала знаковой для теннисиста
Австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, стал самым низкорейтинговым и первым несеяным полуфиналистом Уимблдона с 2008 года. Тогда в эту стадию вышли 75-й номер посева Марат Сафин и 94-й номер Райнер Шюттлер.
Кирьос в четвертьфинальном матче нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5) и впервые вышел в полуфинал турнира "Большого шлема». Ранее он дважды добирался до четвертьфинала — на Australian Open — 2015 и Уимблдоне-2014.
В полуфинале австралиец сыграет с победителем пары Надаль/Фриц.
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