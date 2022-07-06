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Надаль добыл волевую победу и вышел в полуфинал Уимблдона
Испанцу пришлось хорошенько поработать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Уимблдона.
В четвертьфинальном матче второй сеяный Надаль нанёс поражение 11-й ракетке турнира американцу Тейлору Фритцу.
Рафаэль Надаль - Тейлор Фритц 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4)
Встреча продолжалась 4 часа 20 минут.
Надаль пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь из 14 брейк-пойнтов. Фритц выполнил 19 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал восемь брейк-пойнтов.
В сезоне-2022 Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос». Рафаэль дважды выигрывал Уимблдон (в 2008 и 2010 годах) и ещё три раза доходил до финала.
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