Надаль добыл волевую победу и вышел в полуфинал Уимблдона

Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Уимблдона.

В четвертьфинальном матче второй сеяный Надаль нанёс поражение 11-й ракетке турнира американцу Тейлору Фритцу.

Рафаэль Надаль - Тейлор Фритц 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4)

Встреча продолжалась 4 часа 20 минут.

Надаль пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь из 14 брейк-пойнтов. Фритц выполнил 19 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал восемь брейк-пойнтов.

В сезоне-2022 Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос». Рафаэль дважды выигрывал Уимблдон (в 2008 и 2010 годах) и ещё три раза доходил до финала.