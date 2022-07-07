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Рафаэля Надаля подозревают в симуляции по ходу четвертьфинального матча
Испанцу не дают покоя
Фото: Tennis365
Победитель Открытого чемпионата Австралии 2015 года в парном разряде Фабио Фоньини высказал мнение, что у 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля на самом деле не было проблем со здоровьем по ходу четвертьфинала Уимблдона с американцем Тейлором Фритцем.
Напомним, Надаль победил Фритца в пяти сетах и вышел на австралийца Ника Кирьоса в полуфинале. После матча Рафаэль признался, что мог отказаться от борьбы по ходу встречи.
"Он более четырёх часов сражался как сумасшедший. Такому верить нельзя", — приводит слова Фоньини журналист Луиджи Гатто в своём "твиттере".
"Ну конечно… Ребята, перестаньте уже верить тому, что читаете!" — написал Фабио в своих социальных сетях, комментируя ситуацию с Надалем.
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