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Рафаэля Надаля подозревают в симуляции по ходу четвертьфинального матча

Теннис
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Испанцу не дают покоя

Рафаэля Надаля подозревают в симуляции по ходу четвертьфинального матча

Фото: Tennis365

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Победитель Открытого чемпионата Австралии 2015 года в парном разряде Фабио Фоньини высказал мнение, что у 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля на самом деле не было проблем со здоровьем по ходу четвертьфинала Уимблдона с американцем Тейлором Фритцем.

Напомним, Надаль победил Фритца в пяти сетах и вышел на австралийца Ника Кирьоса в полуфинале. После матча Рафаэль признался, что мог отказаться от борьбы по ходу встречи.

"Он более четырёх часов сражался как сумасшедший. Такому верить нельзя", — приводит слова Фоньини журналист Луиджи Гатто в своём "твиттере".

"Ну конечно… Ребята, перестаньте уже верить тому, что читаете!" — написал Фабио в своих социальных сетях, комментируя ситуацию с Надалем.

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В статье: Фабио Фоньини
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