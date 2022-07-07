Рафаэля Надаля подозревают в симуляции по ходу четвертьфинального матча

Победитель Открытого чемпионата Австралии 2015 года в парном разряде Фабио Фоньини высказал мнение, что у 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля на самом деле не было проблем со здоровьем по ходу четвертьфинала Уимблдона с американцем Тейлором Фритцем.

Напомним, Надаль победил Фритца в пяти сетах и вышел на австралийца Ника Кирьоса в полуфинале. После матча Рафаэль признался, что мог отказаться от борьбы по ходу встречи.

"Он более четырёх часов сражался как сумасшедший. Такому верить нельзя", — приводит слова Фоньини журналист Луиджи Гатто в своём "твиттере".

"Ну конечно… Ребята, перестаньте уже верить тому, что читаете!" — написал Фабио в своих социальных сетях, комментируя ситуацию с Надалем.