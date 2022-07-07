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Надаль может пропустить полуфинал Уимблдона из-за травмы

Теннис
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Испанец не симулировал

Надаль может пропустить полуфинал Уимблдона из-за травмы

Фото: Tennis365

Новина українською

Стало известно, с какой травмой 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль выступает на Уимблдоне.

Сегодня, 7 июля, он прошёл медобследование, которое выявило 7-миллиметровый разрыв одной из мышц живота. Об этом пишет испанское издание Marca.

Напомним, вчера, 6 июля, Надаль в пяти сетах обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца в четвертьфинале Уимблдона. По ходу матча он брал медицинский перерыв.

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В статье: Рафаэль Надаль
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