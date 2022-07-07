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Надаль может пропустить полуфинал Уимблдона из-за травмы
Испанец не симулировал
Фото: Tennis365
Стало известно, с какой травмой 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль выступает на Уимблдоне.
Сегодня, 7 июля, он прошёл медобследование, которое выявило 7-миллиметровый разрыв одной из мышц живота. Об этом пишет испанское издание Marca.
Напомним, вчера, 6 июля, Надаль в пяти сетах обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца в четвертьфинале Уимблдона. По ходу матча он брал медицинский перерыв.
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