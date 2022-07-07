Рафаэль Надаль пришел на тренировку

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль пришёл на тренировку в преддверии полуфинала Уимблдона, который состоится завтра, 8 июля. Об этом сообщает журналист Стюарт Фрэйзер в своём "твиттере".

Ранее стало известно, что медобследование, которое состоялось сегодня, 7 июля, выявило у Надаля 7-миллиметровый разрыв мышцы живота.

Сообщается, что пока Рафаэль тренирует только форхенд и бэкхенд.