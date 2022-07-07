Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль пришел на тренировку
Возможно, испанец сыграет
Фото: NU.nl
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль пришёл на тренировку в преддверии полуфинала Уимблдона, который состоится завтра, 8 июля. Об этом сообщает журналист Стюарт Фрэйзер в своём "твиттере".
Ранее стало известно, что медобследование, которое состоялось сегодня, 7 июля, выявило у Надаля 7-миллиметровый разрыв мышцы живота.
Сообщается, что пока Рафаэль тренирует только форхенд и бэкхенд.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо разгромило дубль швейцарского клуба
- Британские СМИ: На Даунинг-стрит готовят заявление об отставке Бориса Джонсона
- Русские бумеранги. В Херсоне и Белгороде ракеты оккупантов развернулись в воздухе и полетели обратно
- Элина Свитолина: Мы станем страной, где каждый захочет жить и работать
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти