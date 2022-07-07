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Определилась первая финалистка Уимблдона

Теннис
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Ею стала представительница Туниса

Определилась первая финалистка Уимблдона

Фото: beIN SPORTS

Новина українською

Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в финал Уимблдона. В полуфинальном матче третья сеяная Жабер нанесла поражение представительнице Германии Татьяне Марии.

Онс Жабер - Татьяна Мария 6:2, 3:6, 6:1

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Жабер четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Мария не подала ни одного эйса, пять раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Жабер впервые вышла в финал турнира «Большого шлема».

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В статье: Онс Жабер
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