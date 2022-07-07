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Определилась первая финалистка Уимблдона
Ею стала представительница Туниса
Фото: beIN SPORTS
Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в финал Уимблдона. В полуфинальном матче третья сеяная Жабер нанесла поражение представительнице Германии Татьяне Марии.
Онс Жабер - Татьяна Мария 6:2, 3:6, 6:1
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
Жабер четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Мария не подала ни одного эйса, пять раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
Жабер впервые вышла в финал турнира «Большого шлема».
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