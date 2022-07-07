  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Журналист сравнил Надаля с мадридским Реалом
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист сравнил Надаля с мадридским Реалом

Теннис
(1 голосов)

Интересное сравнение

Журналист сравнил Надаля с мадридским Реалом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский журналист, ведущий клубного телеканала мадридского "Реала" Фил Китромилидес, комментируя камбэк теннисиста Рафаэля Надаля в четвертьфинале Уимблдона-2022, сравнил соотечественника со знаменитым футбольным клубом, за который тот болеет.

В четвертьфинале с американцем Тейлором Фритцем Надаль был в сете от поражения. После трёх партий испанец уступал – 1–2, но в итоге выиграл матч на тай-брейке пятого сета со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4).

"Рафаэль Надаль действительно очень похож на свой любимый "Реал Мадрид". Камбэк кажется неизбежным для всех, кто смотрит матч, и даже для соперника", — написал Китромилидес в соцсетях.

После матча стало известно, что Надаль испытывал мышечную боль в животе и мог сняться.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде