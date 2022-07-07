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Журналист сравнил Надаля с мадридским Реалом
Интересное сравнение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский журналист, ведущий клубного телеканала мадридского "Реала" Фил Китромилидес, комментируя камбэк теннисиста Рафаэля Надаля в четвертьфинале Уимблдона-2022, сравнил соотечественника со знаменитым футбольным клубом, за который тот болеет.
В четвертьфинале с американцем Тейлором Фритцем Надаль был в сете от поражения. После трёх партий испанец уступал – 1–2, но в итоге выиграл матч на тай-брейке пятого сета со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4).
"Рафаэль Надаль действительно очень похож на свой любимый "Реал Мадрид". Камбэк кажется неизбежным для всех, кто смотрит матч, и даже для соперника", — написал Китромилидес в соцсетях.
После матча стало известно, что Надаль испытывал мышечную боль в животе и мог сняться.
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