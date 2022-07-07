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Симона Халеп не смогла пробиться в финал Уимблдона

Теннис
(2 голосов)

Теннисистка не смогла навязать конкуренцию

Симона Халеп не смогла пробиться в финал Уимблдона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал Уимблдона. В полуфинальном матче 17-я сеяная Рыбакина нанесла поражение 16-й ракетке турнира Симоне Халеп.

Елена Рыбакина - Симона Халеп 6:3, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Рыбакина пять раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Халеп не подала ни одного эйса, девять раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

23-летняя Рыбакина впервые вышла в финал турнира "Большого шлема".

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В статье: Симона Халеп
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