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Симона Халеп не смогла пробиться в финал Уимблдона
Теннисистка не смогла навязать конкуренцию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал Уимблдона. В полуфинальном матче 17-я сеяная Рыбакина нанесла поражение 16-й ракетке турнира Симоне Халеп.
Елена Рыбакина - Симона Халеп 6:3, 6:3
Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
Рыбакина пять раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Халеп не подала ни одного эйса, девять раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
23-летняя Рыбакина впервые вышла в финал турнира "Большого шлема".
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