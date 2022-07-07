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Уимблдон получит новую чемпионку
Симона Халеп могла бы сохранить интригу
Фото: sport.ru
После поражения румынки Симоны Халеп в полуфинале Уимблдонского теннисного турнира от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной со счётом 3:6, 3:6 стало понятно, что по окончании травяного мэйджора в мире станет на одну чемпионку турнира "Большого шлема" больше.
Дело в том, что все полуфиналистки 2022 года, кроме Халеп, ранее не поднимались так высоко по сетке мэйджоров. Обе финалистки, Рыбакина и Онс Жабер из Туниса, никогда не играли за титул "Большого шлема".
Ранее лучшим достижением Жабер на турнирах "Большого шлема" был выход в четвертьфинал, куда она добиралась дважды — на Australian Open — 2020 и Уимблдоне-2021.
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