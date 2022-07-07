  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Уимблдон получит новую чемпионку
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уимблдон получит новую чемпионку

Теннис
(1 голосов)

Симона Халеп могла бы сохранить интригу

Уимблдон получит новую чемпионку

Фото: sport.ru

Новина українською

После поражения румынки Симоны Халеп в полуфинале Уимблдонского теннисного турнира от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной со счётом 3:6, 3:6 стало понятно, что по окончании травяного мэйджора в мире станет на одну чемпионку турнира "Большого шлема" больше.

Дело в том, что все полуфиналистки 2022 года, кроме Халеп, ранее не поднимались так высоко по сетке мэйджоров. Обе финалистки, Рыбакина и Онс Жабер из Туниса, никогда не играли за титул "Большого шлема".

Ранее лучшим достижением Жабер на турнирах "Большого шлема" был выход в четвертьфинал, куда она добиралась дважды — на Australian Open — 2020 и Уимблдоне-2021.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Елена Рыбакина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде