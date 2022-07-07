Рафаэль Надаль снялся с Уимблдона и подарил Кирьосу путевку в финал турнира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался продолжить выступление на Уимблдоне-2022. Об этом 22-кратный победитель турниров "Большого шлема" сообщил на специально созванной пресс-конференции.

Накануне Надаль не без труда одолел Тейлора Фритца в продолжительном четвертьфинале, завершившемся на тай-брейке пятого сета. В ходе матча он брал медицинский тайм-аут и был близок к тому, чтобы досрочно завершить матч. После выхода в полуфинал Надаль обещал принять решение о продолжении выступления на Уимблдоне сегодня, 7 июля.

Медобследование выявило у Надаля семимиллиметровый разрыв одной из мышц живота, однако он провёл тренировку, после которой не стал общаться со своей командой.