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Названы сроки восстановления Рафаэля Надаля
Рафа выбыл минимум на три месяца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Доктор Карлос Гуанче, специалист по артроскопии тазобедренного сустава и спортивной медицине в Ортопедическом институте Южной Калифорнии, рассказал, через какой промежуток времени 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема» Рафаэль Надаль может восстановиться после травмы.
Напомним, у Надаля, который снялся с Уимблдона перед полуфиналом с Ником Кирьосом, диагностировали 7-миллиметровый разрыв мышцы живота.
"Во многих случаях на восстановление достаточно шести недель. Однако в некоторых случаях необходимо восстановить разрыв, если есть повреждения помимо того 7-миллиметрового разрыва, который обсуждался в СМИ. В этих случаях восстановление может занять от трёх до шести месяцев", — приводит слова эксперта Insider.
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