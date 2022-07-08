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Названы сроки восстановления Рафаэля Надаля

Теннис
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Рафа выбыл минимум на три месяца

Названы сроки восстановления Рафаэля Надаля

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Доктор Карлос Гуанче, специалист по артроскопии тазобедренного сустава и спортивной медицине в Ортопедическом институте Южной Калифорнии, рассказал, через какой промежуток времени 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема» Рафаэль Надаль может восстановиться после травмы.

Напомним, у Надаля, который снялся с Уимблдона перед полуфиналом с Ником Кирьосом, диагностировали 7-миллиметровый разрыв мышцы живота.

"Во многих случаях на восстановление достаточно шести недель. Однако в некоторых случаях необходимо восстановить разрыв, если есть повреждения помимо того 7-миллиметрового разрыва, который обсуждался в СМИ. В этих случаях восстановление может занять от трёх до шести месяцев", — приводит слова эксперта Insider.

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В статье: Рафаэль Надаль
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