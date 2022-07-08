Ник Кирьос: Джокович писал мне во время Уимблдона

40-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос рассказал, какое сообщение прислал ему 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович в ходе Уимблдона 2022 года.

"На самом деле мы теперь переписываемся в личных сообщениях и всё такое. Это действительно странно. Например, в начале недели он сказал: "Надеюсь, увидимся в воскресенье".

У нас определённо что-то вроде "романа", и это странно. Я думаю, все знают, что какое-то время не было никакой любви. Считаю, это было полезно для спорта. Всякий раз, как мы играли друг с другом, возникала шумиха. Это было интересно для СМИ, людей, которые смотрели.

Я чувствовал, что был чуть ли не единственным игроком, кто мог бы заступиться за него во всей этой драме на Открытом чемпионате Австралии", — приводит слова Кирьоса Daily Express.