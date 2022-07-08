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Людмила Киченок покидает парный разряд Уимблдона
Матч для теннисисток не задался
фото - btu.org.ua
Украинка Людмила Киченок и Елена Остапенко покидают травяной "мэйджоре" в Великобритании.
Уимблдон, Великобритания. Полуфинал
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 4) - Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2) 2:6, 2:6
Украино-латвийская пара совершили 5 двойных ошибок и реализовали 2 из 6 брейкпоинтов. Чешские теннисистки взяли реванш у Киченок и Остапенко за поражение в прошлом сезоне в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Людмила и Елена провели второй совместный полуфинал на турнирах Большого Шлема.
Стоит отметить, что Людмила Киченок стала первой украинкой за 16 лет, которая сумела выйти в полуфинале парного разряда на Уимблдоне.
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