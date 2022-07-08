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Новак Джокович одержал уверенную победу и вышел в финал Уимблдона

Теннис
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Новак Джокович одержал уверенную победу и вышел в финал Уимблдона

Фото: Getty Images

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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдонского турнира. В полуфинале первый сеяный Джокович одержал волевую победу над девятой ракеткой соревнований британцем Кэмероном Норри.

Новак Джокович - Кэмероном Норри 2:6, 6:3, 6:2, 6:4

Матч продлился 2 часа 34 минуты.

Джокович 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из 17 брейк-пойнтов. Норри подал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта.

Шестикратный и действующий чемпион Уимблдона Джокович в финале сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, чей соперник испанец Рафаэль Надаль отказался от выступления в полуфинале из-за травмы.

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В статье: Новак Джокович
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