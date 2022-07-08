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Джокович побил рекорд Федерера по количеству финалов на турнирах серии Большого шлема

Теннис
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Надаль также отстает от серба

Джокович побил рекорд Федерера по количеству финалов на турнирах серии Большого шлема

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Одержав победу над британцем Кэмероном Норри со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в полуфинале Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович вышел в свой 32-й финал турниров "Большого шлема", что является мировым рекордом. У швейцарца Роджера Федерера 31 подобный успех за карьеру (20 побед + 11 поражений), а у испанца Рафаэля Надаля – 30 (22 титула + 8 поражений).

За титул шестикратный чемпион британского мэйджора поспорит с австралийцем Ником Кирьосом.

Финал Джокович — Кирьос пройдёт на Центральном корте Уимблдона в воскресенье, 10 июля.

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В статье: Новак Джокович
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