Джокович побил рекорд Федерера по количеству финалов на турнирах серии Большого шлема

Одержав победу над британцем Кэмероном Норри со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в полуфинале Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович вышел в свой 32-й финал турниров "Большого шлема", что является мировым рекордом. У швейцарца Роджера Федерера 31 подобный успех за карьеру (20 побед + 11 поражений), а у испанца Рафаэля Надаля – 30 (22 титула + 8 поражений).

За титул шестикратный чемпион британского мэйджора поспорит с австралийцем Ником Кирьосом.

Финал Джокович — Кирьос пройдёт на Центральном корте Уимблдона в воскресенье, 10 июля.