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Новак Джокович выиграл 27 матчей подряд на траве
Джокович продолжает бить рекорды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист Уимблдонского турнира 2022 года сербский теннисист Новак Джокович, одержав победу в полуфинале над британцем Кэмероном Норри, выиграл 27-й матч подряд на травяном покрытии. При этом все победы были добыты на травяном турнире "Большого шлема". Напомним, что Джокович завоевал титулы в 2018, 2019 и 2021 годах, а в 2020-м турнир не проводился из-за коронавируса.
За титул шестикратный и действующий чемпион британского мэйджора Джокович сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, чей соперник по полуфиналу Надаль отказался от выступления из-за травмы. Кирьос никогда ранее не добирался до финала турниров "Большого шлема".
Финал Джокович — Кирьос пройдёт на Центральном корте Уимблдона 10 июля.
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