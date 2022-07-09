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Джокович рассказал о настрое на финал Уимблдона

Теннис
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Пусть победит лучший

Джокович рассказал о настрое на финал Уимблдона

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свое настроение перед финальным матчем Открытого чемпионата Великобритании – Уимблдона.

"Я в курсе, что стоит на кону. На самом деле это касается каждого моего матча на мейджорах, потому что никогда не знаешь, сколько еще возможностей у тебя, сколько раз у тебя будет шанс выиграть титул.

Конечно, я настраиваюсь положительно, я верю в себя и хочу выиграть. В этом нет сомнений. Я не хочу прибегать к деталям, как мне удается находить баланс, у каждого игрока свои ритуалы, но готовлюсь физически и психологически, работаю над своими эмоциями.

Когда выходишь на корт, нет никаких гарантий, как все пройдет. В матче столько всего происходит, есть давление и ожидание. Ты должен быть просто готов ко всему лучше, чем соперник. Но у меня такой опыт и это точно мое преимущество в матче против того, кто проводит дебютный финал на мейджоре" – сказал он.

Напомним, что в финале Уимблдона Новак Джокович сыграет против австралийца Ника Кирьоса. Матч состоится завтра, 10 июля, начало в 16:00 по киевскому времени.

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В статье: Новак Джокович
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Источник:
BTU

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