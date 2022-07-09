  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Онс Жабер: Я хочу выйти на новый уровень, вдохновить еще много поколений
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Онс Жабер: Я хочу выйти на новый уровень, вдохновить еще много поколений

Теннис
(1 голосов)

Благородная миссия

Онс Жабер: Я хочу выйти на новый уровень, вдохновить еще много поколений

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Тунисская теннисистка, вторая ракетка мира Онс Жабер рассказала о главной цели на финальный матч Уимблдона.

"Я хочу выйти на новый уровень, вдохновить много поколений. Тунис связан с арабским миром и африканским континентом. Хочется, чтобы было больше игроков из этого региона. У нас ситуация не такая, как в Европе или в других странах. Хочется видеть больше игроков из моей страны, Ближнего Востока, Африки. Думаю, что когда-то мы недостаточно верили, что у нас получится. Сейчас стараюсь показать, что это возможно. Надеюсь, я вдохновляю людей" – сказала она.

Напомним, что финальный поединок женского разряда Открытого чемпионата Великобритании состоится сегодня, 9 июля, в 16:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Онс Жабер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде