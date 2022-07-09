Онс Жабер: Я хочу выйти на новый уровень, вдохновить еще много поколений

Тунисская теннисистка, вторая ракетка мира Онс Жабер рассказала о главной цели на финальный матч Уимблдона.

"Я хочу выйти на новый уровень, вдохновить много поколений. Тунис связан с арабским миром и африканским континентом. Хочется, чтобы было больше игроков из этого региона. У нас ситуация не такая, как в Европе или в других странах. Хочется видеть больше игроков из моей страны, Ближнего Востока, Африки. Думаю, что когда-то мы недостаточно верили, что у нас получится. Сейчас стараюсь показать, что это возможно. Надеюсь, я вдохновляю людей" – сказала она.

Напомним, что финальный поединок женского разряда Открытого чемпионата Великобритании состоится сегодня, 9 июля, в 16:00 по киевскому времени.