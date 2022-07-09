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Марта Костюк показала, что такое мгновенное перевоплощение. Фото
Украинка непревзойденная
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала, как можно из обычного домашнего стиля мгновенно превратиться в вечерний наряд.
Источник – Instagram Марты Костюк
Напомним, что ранее Новак Джокович
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