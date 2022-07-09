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Уимблдон. Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира, обыграв в финале Онс Жабер
Казахстанка – самая молодая чемпионка с 2011 года
Фото: The San Diego Union-Tribune
Уимблдон, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла в финальном матче британского турнира "Большого шлема" туниску Онс Жабер. Казахстанка является 23 ракеткой мира, тунисская теннисистка – второй.
23-летняя Елена Рыбакина стала самой молодой победительницей Уимблдона за 11 лет, с тех пор как в 2011 турнир выиграла 21-летняя Петра Квитова из Чехии. В профессиональной карьере казахстанка сыграла в девяти финалах, однако победила лишь в третий раз.
В последний раз Рыбакина обыгрывала соперницу в финале еще два с половиной года назад – в австралийском Хобарте на турнире WTA250. До того – снова-таки на турнире WTA250, но уже в румынском Бухаресте.
Уимблдон.
Трава.
Елена Рыбакина (Казахстан) – Онс Жабер (Тунис)
3:6|6:2|6:2
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