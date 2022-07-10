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Чемпионка Уимблдона проигнорировала вопрос об Украине
Вери вэл дубовый тэйбл
globallookpress.com
Чемпионка Уимблдона этого года, казашка Елена Рыбакина (WTA №23) после
– Уимблдон отстранил российских игроков в этом году частично из-за переживаний по поводу пропаганды Владимира Путина. По-видимому, вы представляете Казахстан, но вы родились и выросли в России. Вы осуждаете войну и действия Путина?
– Простите, я не услышала.
– Вы осуждаете войну и действия Путина? Я думаю, что людям хотелось бы знать, какова ваша позиция.
– Простите, у меня не самый лучший английский. Я не поняла вторую часть вопроса. Со своей стороны, я могу сказать только то, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где мне родиться. Люди уверовали в меня. Казахстан меня сильно поддерживает. Даже сегодня я слышала много поддержки. Я видела флаги. Так что я не знаю, как ответить на ваш вопрос, – сказала Рыбакина.
Напомним, что за время войны россия убила в Украине более 400 детей и 5000 мирных взрослых (только по официальным данным ООН).
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