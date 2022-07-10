Чемпионка Уимблдона проигнорировала вопрос об Украине

Чемпионка Уимблдона этого года, казашка Елена Рыбакина (WTA №23) после победы над туниской Онс Жабер (WTA №2) не ответила на вопрос журналиста о войне в Украине.

– Уимблдон отстранил российских игроков в этом году частично из-за переживаний по поводу пропаганды Владимира Путина. По-видимому, вы представляете Казахстан, но вы родились и выросли в России. Вы осуждаете войну и действия Путина?

– Простите, я не услышала.

– Вы осуждаете войну и действия Путина? Я думаю, что людям хотелось бы знать, какова ваша позиция.

– Простите, у меня не самый лучший английский. Я не поняла вторую часть вопроса. Со своей стороны, я могу сказать только то, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где мне родиться. Люди уверовали в меня. Казахстан меня сильно поддерживает. Даже сегодня я слышала много поддержки. Я видела флаги. Так что я не знаю, как ответить на ваш вопрос, – сказала Рыбакина.

Напомним, что за время войны россия убила в Украине более 400 детей и 5000 мирных взрослых (только по официальным данным ООН).