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Жабер прокомментировала поражение в финале Уимблдона

Теннис
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Еще все впереди

Жабер прокомментировала поражение в финале Уимблдона

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Тунисская теннисистка, вторая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала поражение в финале Отрытого чемпионата Великобритании – Уимблдона.

"Знаете, это теннис. Есть только один победитель. Но это был отличный опыт для меня. Я жду с нетерпением последующих финалов. Я уверена, что много полезных выводов сделаю для себя из этого матча. Но это были положительные две недели для меня. Я просто не должна падать духом.

По поводу матча скажу, что я не показала свой самый лучший теннис во втором и третьем сетах. Елена заиграла активнее, она стала чаще входить в корт и она много давила на меня. Я не нашла ответа сегодня, к сожалению. Думаю, что она сыграла отлично. Она действительно заслуживала победы сегодня.

Во второй партии я повторяла себе, мол, только не проиграй этот сет, только не проиграй. У меня уже были такие матчи, когда я принимала первую партию, а потом по какой-то причине мой уровень падал во втором сете. Я очень старалась удержать свою подачу в самом начале. Потом все происходило как-то быстро, Рыбакина заиграла лучше и принялась делать гораздо меньше ошибок.

Но я вам скажу, что хорошо, когда играешь с Еленой, что она потом сильно не празднует, не пытается громко отметить. Мне нужно ее научить, как хорошо праздновать (смеется). Она такой игрок. Это ее стиль, он ей подходит. Ей так комфортно, возможно, это то, что ей нужно. Я ждала от себя большего, но она действительно заслужила эту победу. Возможно, потому что она скромна и не проявляет своей личности, то у нее и празднование такие сдержанные. Думаю, ее игра говорит вместо нее. Она проделала невероятную работу и, надеюсь, мы увидим еще больший прогресс от нее" – сказала она.

Напомним, что ранее чемпионка Уимблдона не ответила на вопрос об Украине.

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В статье: Онс Жабер Уимблдон
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Источник:
BTU

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