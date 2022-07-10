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А что у вас по выходным: Свитолина проводит пассивное воскресенье. Фото
Украинка на релаксе
Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как проводит воскресный выходной. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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