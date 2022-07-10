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Уимблдон. Джокович обыграл Кириоса и взял 21 турнир Большого шлема
В седьмой раз победил на британском турнире
Фото: ATP Tour
Уимблдон, сербский теннисист Новак Джокович обыграл австралийца Ника Кириоса в финальном матче турнира Большого шлема. Для серба это уже седьмая победа в финале британского соревнования.
Победа на нынешнем Уимблдоне стала уже 21-й в карьере серба. По этому показателю он уже уделал швейцарца Роджера Федерера, и уступает только одному теннисисту: испанцу Рафаэлю Надалю с 22 победами в финалах турниров Большого Шлема.
Уимблдон.
Трава.
Новак Джокович (Сербия) – Ник Кириос (Австралия)
4:6|6:3|6:4|7:6
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