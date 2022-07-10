Уимблдон. Джокович обыграл Кириоса и взял 21 турнир Большого шлема

Уимблдон, сербский теннисист Новак Джокович обыграл австралийца Ника Кириоса в финальном матче турнира Большого шлема. Для серба это уже седьмая победа в финале британского соревнования.

Победа на нынешнем Уимблдоне стала уже 21-й в карьере серба. По этому показателю он уже уделал швейцарца Роджера Федерера, и уступает только одному теннисисту: испанцу Рафаэлю Надалю с 22 победами в финалах турниров Большого Шлема.

Уимблдон.

Трава.

Новак Джокович (Сербия) – Ник Кириос (Австралия)

4:6|6:3|6:4|7:6