Джокович, Надаль и Федерер выиграли 63 из последних 78 турниров Большого шлема

Теннисисты Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер являются одними из самых успешных игроков в истории этого вида спорта. Иллюстрацией их могущества и доминирования является тот факт, что из последних 78 турниров Большого шлема 63 выиграли именно они.

Самым успешным из тройки является испанец Рафаэль Надаль: у него 22 победы (2 на Australia Open, 14 на Ролан Гаррос, 2 на Уимблдоне и 4 на US Open). Наименее успешный – Роджер Федерер – у швейцарца 20 титулов (6 на Australia Open, 1 на Ролан Гаррос, 8 на Уимблдоне и 5 на US Open).

Благодаря сегодняшней победе на Уимблдоне серб Джокович смог сократить отставание от Надаля до одного турнира Большого шлема. У Новака теперь 21 победа (9 на Australia Open, 2 на Ролан Гаррос, 7 на Уимблдоне и 3 на US Open).

???? Rafael Nadal, Novak Djokovic & Roger Federer have won 63 of the last 78 Grand Slams



