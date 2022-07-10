Российского теннисиста обвинили в договорных матчах

Российский теннисист Аслан Карацев, 42 ракетка мира, подозревается в участии в договорных матчах. Как сообщает немецкий телеканал ZDF, Международная федерация тенниса полагает, что россиянин мог быть замешан в пяти подобных случаях.

По информации телеканала, Карацев участвовал в договорных матчах, которые организовывал его бывший тренер Егор Яцык. Как утверждает источник ZDF, коуч мог предлагать денежное вознаграждение теннисистам за сдачу игр.

Сам Яцык подозревается в проведении договорных матчей уже второй год: французская полиция проводила допрос тренера еще осенью 2020. Как утверждается, Карацев работал с тренером до 2022 года, и среди подозрительных игр – матчи на нескольких турнирах серии "Challenger" 2019 года.