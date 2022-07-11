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Джокович: Не вакцинирован и не планирую
Сербский теннисист прокомментировал вероятность его вакцинации для участия на турнире US Open
Фото: ATP Tour
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал вероятность его вакцинации для участия на турнире US Open.
"Я знаю, что не привит, и не планирую специально вакцинироваться перед US Open. Я не верю в то, что в законодательстве Соединённых Штатов Америки что-то изменится. Или это возможно? Вы что-то знаете об этом? Я не знаю. У меня нет такой информации", - сказал Новак Джокович на послематчевой пресс-конференции
Напомним, Джокович пропустил февральский Australian Open из-за конфликта, который был связан с вакцинацией.
Вчера, 10 июля, Джокович выиграл турнир "Большого шлема" в 21-й раз. В финале Уимблдона он обыграл австралийца Ника Кирьоса. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).
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