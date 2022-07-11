  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Серена Уильямс снова выбыла из рейтинга WTA
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серена Уильямс снова выбыла из рейтинга WTA

Теннис
(1 голосов)

Очки заработаные на турнирах сгорели

Серена Уильямс снова выбыла из рейтинга WTA

Новина українською

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс во второй раз в карьере выбыла из рейтинга WTA.

Произошло это по той причине, что 40-летняя спортсменка не сыграла ни в одном из рейтинговых турниров в женском одиночном разряде за последние 52 недели. 11 июля, у Уильямс сгорели очки, которые она заработала за участие в первом круге Уимблдона 2021 года. Тогда она из-за травмы не смогла закончить матч с Александрой Саснович из Беларуси.

Это уже второй случай, когда Серена Уильямс выбыла из рейтинга WTA. Она сыграла на Australian Open 2017 года, где одержала победу, затем ушла в декрет и вернулась в тур на турнире в Индиан-Уэллсе 2018 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серена Уильямс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде