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Леся Цуренко сыграет на турнире в Гамбурге
Украинка заменит чемпионку Уимблдона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Леся Цуренко сыграет в основной сетке основного турнира WTA в Гамбурге (Германия). На этой стадии соревнований она выступит вместо чемпионки Уимблдона Елены Рыбакиной.
Турнир в Гамбурге пройдет на следующей неделе с 17 по 23 июля.
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