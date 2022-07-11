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Леся Цуренко сыграет на турнире в Гамбурге

Теннис
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Украинка заменит чемпионку Уимблдона

Леся Цуренко сыграет на турнире в Гамбурге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинка Леся Цуренко сыграет в основной сетке основного турнира WTA в Гамбурге (Германия). На этой стадии соревнований она выступит вместо чемпионки Уимблдона Елены Рыбакиной.

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Турнир в Гамбурге пройдет на следующей неделе с 17 по 23 июля.

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В статье: Леся Цуренко
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